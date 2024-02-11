Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Купянском направлении бойцам 1-й гвардейской танковой армии вручили награды

На Купянском направлении бойцам 1-й гвардейской танковой армии вручили награды

Бойцам подразделений войск связи, артиллерийских, мотострелковых, танковых и медицинских подразделений танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», отличившимся на Купянском направлении специальной операции, вручили ведомственные и государственные награды.

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