Губернатор Воронежской области: упавший БПЛА повредил объект инфраструктуры

Объект коммунальной инфраструктуры поселка Газопровод повредил в результате падения беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевского режима, подавленный средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Острогожском районе, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев 29 июля в своем Telegram-канале.
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