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Как догнать Starlink? Эксперт — о том, можно ли соперничать с Илоном Маском

Как догнать Starlink? Эксперт — о том, можно ли соперничать с Илоном Маском

События последнего года показали, насколько стали важны орбитальные космические аппараты. Современные спутниковые группировки помогают в ведении боевых действий, обеспечивают навигацию и связь, решают множество задач в различных отраслях экономики.

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