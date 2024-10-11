Группу автоподставщиков начали судить в Новосибирске

В составе группы – 10 человек. Ущерб от преступления составил почти 3 миллиона рублей. Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении организованный группы из 10 человек, которые обвиняются в мошенничестве в сфере страхования – ч.
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