Группу автоподставщиков начали судить в Новосибирске

В составе группы – 10 человек. Ущерб от преступления составил почти 3 миллиона рублей. Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении организованный группы из 10 человек, которые обвиняются в мошенничестве в сфере страхования – ч.