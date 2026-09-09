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«Южный Парк» сменил название на «Южную Америку» в насмешку над указами Трампа

«Южный Парк» сменил название на «Южную Америку» в насмешку над указами Трампа

Создатели мультсериала «Южный Парк» (South Park) Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о переименовании шоу в «Южную Америку» (South America).

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