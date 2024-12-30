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"Коготок увяз - и птичке конец": Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Алиева к России

"Коготок увяз - и птичке конец": Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Алиева к России

Царьград Kremlin Pool/Globallookpress Андрей Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Ильхама Алиева к России после авиакатастрофы под Актау: "Коготок увяз - и птичке конец".

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Комментарии
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виктор матвеев
Дообнимались, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и все липа.
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14 час.
Елена Филиппова
Похоже, что БРИКС окажется таким же мыльным пузырем.
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10 час.
Вера смелых
Хохол Пинчук - &quot;великий&quot; мыслитель и политолог!  Тоже из мотни Ахметки , был назначен из числа кормящихся  с кошеля  Ахметова. Сколько он пробыл министром? Сколько этим министерством было &quot;посажено на подвал&quot; , откуда не выходили обычные дончане?  Кто его вытащил в СМИ? - ВОТ ЭТИМИ  вопросами и займутся российские органы, как чуть наведут порядок в самой России с мигрантами. Все будет вскрыть- и в том числе , торговля российской гуманитаркой. Сидит это жирная ....  фигура, рассуждает... до поры, до времени.
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9 час.

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