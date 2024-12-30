"Коготок увяз - и птичке конец": Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Алиева к России

Вера смелых

Хохол Пинчук - "великий" мыслитель и политолог! Тоже из мотни Ахметки , был назначен из числа кормящихся с кошеля Ахметова. Сколько он пробыл министром? Сколько этим министерством было "посажено на подвал" , откуда не выходили обычные дончане? Кто его вытащил в СМИ? - ВОТ ЭТИМИ вопросами и займутся российские органы, как чуть наведут порядок в самой России с мигрантами. Все будет вскрыть- и в том числе , торговля российской гуманитаркой. Сидит это жирная .... фигура, рассуждает... до поры, до времени.