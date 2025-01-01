Салат с виноградом, курицей, грецкими орехами и сыром

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Этот слоёный салат, приготовленный с виноградом, курицей, грецкими орехами и сыром, точно не останется без внимания гостей, собравшихся за праздничным столом.