Перу: официальные лица продлили чрезвычайное положение (SoE) в некоторых провинциях Уанта и Ла-Мар в департаменте Аякучо, Ла-Конвенсьон в Куско, Сатипо в Хунине и Таякаха в Уанкавелике в Апуримаке, Эне и долине реки Мантаро (VRAEM) на 60 дней с 23 сентября по 21 ноября из-за партизанской деятельности.
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