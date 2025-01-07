Курская область, Бердин. Забитая бронегруппа ВСУ из танка и ББМ «Страйкер». Хотели проскочить между полями и выбросить десант.
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Курская область, Бердин. Забитая бронегруппа ВСУ из танка и ББМ «Страйкер». Хотели проскочить между полями и выбросить десант.
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