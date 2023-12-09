Европа нервничает: Сектор Газа удвоит армию шахидов

Генсек НАТО предупредил Старый Свет об угрозе терактов Светлана Гомзикова На фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Дмитрий Данилов Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал террористическую угрозу в Европе в настоящее время реальной.
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