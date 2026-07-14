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Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы обмана с рассылками

Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы обмана с рассылками

В Московской области гражданам пришла рассылка с подвохом. По сообщению пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, в письмах содержится обычная для таких рассылок кнопка «Отписаться».

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