Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы обмана с рассылками

В Московской области гражданам пришла рассылка с подвохом. По сообщению пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, в письмах содержится обычная для таких рассылок кнопка «Отписаться».
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