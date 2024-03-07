Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • demyr150648
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  • demyr150648
    Ой, какие оценки.! Великий, тексты, скажите еще "том 18, стих 8, глава 3". Да мы без этого жида совсем пропадем. Надо...Мемориальную доск...
  • demyr150648
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"Умирая, Рузвельт всё понял" – рокфеллеровский CFR намекнул Трампу

"Умирая, Рузвельт всё понял" – рокфеллеровский CFR намекнул Трампу

Елена Панина: Любопытные проговорки, подтверждающие нашу правоту о стратегической слабости вероятного будущего президента США, содержатся в статье сотрудника Совета по международным отношениям (CFR) Гидеона Роуза "Изоляционизм 2.

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