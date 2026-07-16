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Газета.ру

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КС: взрослые дети могут требовать лишения родителей прав

КС: взрослые дети могут требовать лишения родителей прав

Конституционный суд (КС) России постановил, что совершеннолетние граждане вправе обращаться в суд с требованием о лишении родительских прав, если родитель совершил в отношении них преступление против половой неприкосновенности.

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