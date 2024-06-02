Газета Economist узнала об усилении личной охраны Набиуллиной

По данным издания, меры якобы приняли после повышения ключевой ставки до 20%. После того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 20% в 2022 году, личную охрану главы регулятора Эльвиры Набиуллиной пришлось усилить.
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