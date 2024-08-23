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ЦБ зафиксировал повышенную активность застройщиков по продажам жилья

ЦБ зафиксировал повышенную активность застройщиков по продажам жилья

В обзоре регулятора рынка отмечается, что застройщики стремились ускорить поступление средств на счета эскроу для снижения стоимости финансирования Во втором квартале 2024 года площадь проектов на рынке новостроек с открытыми продажами выросла на 6,6 млн кв.

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