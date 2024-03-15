ХАМАС направил посредникам предложение о прекращении огня в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС направило государствам-посредникам в процессе переговоров, посвященным проблемам урегулирования конфликта с Израилем, инициативу по прекращению огня на территории сектора Газа.
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