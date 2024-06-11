Алина Загитова рассказала, чего она боится

Оказывается, у олимпийской чемпионки неожиданная фобия. Фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золото на Олимпийских играх в 2018 году, призналась в том, что боится общественного осуждения, сообщает «Матч-ТВ».
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