At least 139 people dead after boat capsizes off Djibouti, U.N. Says

At least 139 people died and 84 were missing after a boat capsized off the coast of Djibouti, the United Nations migration agency said.
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