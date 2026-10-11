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At least 139 people dead after boat capsizes off Djibouti, U.N. Says

At least 139 people died and 84 were missing after a boat capsized off the coast of Djibouti, the United Nations migration agency said.

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