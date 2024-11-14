Пентагон: США будут еженедельно отправлять Киеву оружие до ухода Байдена

Это обещание, которое дал нынешний лидер Белого дома Пентагон намерен отправлять Украине партии оружия на еженедельной основе, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь до ухода президента Соединенных Штатов Джо Байдена со своего поста.