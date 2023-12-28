Уроженец Барнаула помог своей команде выиграть матч чемпионата НХЛ

Андрей Свечников забил гол и отдал результативную передачу в матче "Каролины Харрикейнз" против "Нэшвилла" Уроженец Барнаула Андрей Свечников помог своей команде "Каролина Харрикейнз" выиграть матч чемпионата НХЛ.
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