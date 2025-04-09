В городе Березино 5 апреля 2025 года прошел областной спортивный праздник ´Весенний компас - 2025´. В спортивном празднике приняли участие учащиеся кружка ´Спортивное ориентирование´ (педагог дополнительного образования Корзун Любовь Владимировна) государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ .
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