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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ´ВЕСЕННИЙ КОМПАС - 2025´.

ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ´ВЕСЕННИЙ КОМПАС - 2025´.

В городе Березино 5 апреля 2025 года прошел областной спортивный праздник ´Весенний компас - 2025´. В спортивном празднике приняли участие учащиеся кружка ´Спортивное ориентирование´ (педагог дополнительного образования Корзун Любовь Владимировна) государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´  .

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