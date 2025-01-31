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Царьград

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"Пугачёва договорилась - Кремль не против": Когда "тусовка" захлёбывается в сенсации, наступает время разоблачения

"Пугачёва договорилась - Кремль не против": Когда "тусовка" захлёбывается в сенсации, наступает время разоблачения

Настоящая информационная бомба в отечественных СМИ: "Пугачёва договорилась - Кремль не против". Но когда либеральная "тусовка" захлёбывается в сенсации по поводу "возвращения примадонны", наступает время разоблачения.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кому нужна это грязная старуха изергиль🤬пусть сдохнет на Кипре своей!!!
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19 час.
Анна Эржибова
О чём?свалили пусть там и живут,и никого не принимать обратно,если и просятся обратно не из любви а чтобы продать забрать своё имущества
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19 час.
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