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Закон и Порядок

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Для спасения экономики России депутат Госдумы призвал передать управление ЦБ Президенту, а Набиуллину с Силуановым снять с постов. Поддерживаете?

Для спасения экономики России депутат Госдумы призвал передать управление ЦБ Президенту, а Набиуллину с Силуановым снять с постов. Поддерживаете?

Оказывается, депутаты могут не только «нести пургу», делать утопические, саморекламные заявления, принимать пенсионные реформы и прочие гадости, но и говорить очень правильные вещи, правда с воплощением их в реальность часто случаются всякие закавыки.

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Комментарии
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Андрей
популисты всегда популисты
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