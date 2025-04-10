Новая статья: Обзор Nothing Phone (3a) Pro: самый нескучный смартфон 2025 года

Новая статья: Обзор Nothing Phone (3a) Pro: самый нескучный смартфон 2025 годаNothing выпускает новые смартфоны довольно редко, но, похоже, именно в этом кроется залог успеха — её новинки всегда притягивают очень много внимания, тем более они неизменно получаются как минимум просто яркими.