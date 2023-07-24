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Главного инженера ТЦ «Времена года», где погибли люди, задержали

Главного инженера ТЦ «Времена года», где погибли люди, задержали

Суд вскоре вынесет решение о мере пресечения.фото: t.me/moscowproc--> В Москве задержали главного инженера торгового центра «Времена года», где после прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека, сообщает 24 июля столичная прокуратура.

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