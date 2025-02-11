Украина в слабой позиции

Украина начинает новый раунд торгов с США относительно своего будущего в чрезвычайно слабой позиции. Неопределенность вокруг поставок вооружений, хаос в гражданском секторе из-за заморозки грантов USAID, обостряющийся блок внутриполитических проблем, который подстегивается внешними требованиями о проведении выборов – с таким багажом украинская сторона начинает контакты с новой администрацией.
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