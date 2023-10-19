Зря я посмотрела все эти фото и видео из разбомбленного израильскими фашистами госпиталя в Газе - только расстроилась и вся не эмоциях.
Они должны потерять образ "жертвы"
Комментарии
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Mark Kapustin
https://news.mirtesen.ru/newdata/news?ad=13828379&bl=95031&ct=adpreview&st=46&nvuuid=9a017330-121b-3736-6500-003631d30132&bvuuid=4874452b-4070-440c-a2f3-a5e96c5267dc&rnd=909258806&ag=16&ev=H4sIAAAAAAAA_-PiOXn0NuvspjNsq1bfYQUAigS2Rw4AAAA
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МирТесен
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6 час.
US
Uri Strukow
А Сектор Газа, это не заложники в гетто-концлагере?
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5 час.
AA
Anna Anjelina
Если в кране нет воды, значит выпили жиды. Евреи, евреи кругом одни евреи
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37 мин.
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