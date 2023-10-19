Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Они должны потерять образ "жертвы"

Они должны потерять образ "жертвы"

Зря    я     посмотрела       все  эти  фото и  видео    из  разбомбленного       израильскими   фашистами    госпиталя          в  Газе   - только  расстроилась  и  вся   не  эмоциях.

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Комментарии
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Mark Kapustin
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МирТесен
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6 час.
US
Uri Strukow
А Сектор Газа, это не заложники в гетто-концлагере?
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Anna Anjelina
Если в кране нет воды, значит выпили жиды. Евреи, евреи кругом одни евреи
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