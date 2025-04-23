Мишустин призвал антимонопольщиков бороться с ростом цен на продукты

Одним из факторов подорожания остаются наценки посредников, утверждает премьер-министр Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе принимать жесткие меры для борьбы с ростом цен на продукты.
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