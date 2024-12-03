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Газета «Культура»

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Завершились съемки третьего сезона сериала «Два холма»

Завершились съемки третьего сезона сериала «Два холма»

Завершились съемки нового сезона комедии «Два холма», передает онлайн-кинотеатр START. Отмечается, что к основному актерскому составу в новом сезоне проекта присоединились актеры Владислав Ветров, Арина Постникова, Илья Лыков, Олег Комаров.

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