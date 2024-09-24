24/09/24==Депутат Госдумы заявил о «трещине» в отношениях России и Абхазии

Власти Абхазии поставили под сомнение справедливость по отношению к России, считает Затулин. Летом в республике планировали строить апарт-отели и продать их иностранцам, но законопроект был отозван после массовых протестов В Абхазии в последнее время поставлена под сомнение справедливость по отношению к России и ее гражданам, в двусторонних отношениях образовалась «трещина» из-за «раздувающих ксенофобию» политиков, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.