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24/09/24==Депутат Госдумы заявил о «трещине» в отношениях России и Абхазии

24/09/24==Депутат Госдумы заявил о «трещине» в отношениях России и Абхазии

Власти Абхазии поставили под сомнение справедливость по отношению к России, считает Затулин. Летом в республике планировали строить апарт-отели и продать их иностранцам, но законопроект был отозван после массовых протестов                       В Абхазии в последнее время поставлена под сомнение справедливость по отношению к России и ее гражданам, в двусторонних отношениях образовалась «трещина» из-за «раздувающих ксенофобию» политиков, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Республика Абхазия и народ Абхазии были и остаются надежным другом, союзником и стратегическим партнером Российской Федерации». Надеюсь, это не просто никого ни к чему не обязывающая фраза, каких было много в последнее время. Для воюющей России это важно знать», — заключил депутат.&quot;  Затулин  либо  идиот, либо  куаплен Абхазией. абхазы  и дальше  хотят  бабло сосать из России, постоянно  гадя  ей.
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