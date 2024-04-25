Врачи бьют тревогу

«Эпидемия XXI века», «Новая мировая эпидемия! Гигантский ущерб для экономики» — увидев подобные кричащие заголовки, многие, наверняка, подумают, что речь идет о коронавирусе или другом аналогичном вирусе.
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