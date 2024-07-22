«Беда случилась такая», — домработница Пугачевой проболталась о том, что случилось с Пугачевой и Галкиным* после Юрмалы

Домработница Людмила Дороднова хотя давно и не общается с Аллой Борисовной вживую, ведь живет отныне далеко от своей бывшей работодательницы, все равно следит за ее жизнью и переживает о том, как устроилась на новом месте певица с ее мужем Максимом Галкиным*.