Составлен топ самых популярных городов РФ для путешествий в июне

Лидером стал Петербург. Россияне определили самые популярные направления для путешествий в июне. Данные приводит сервис OneTwoTrip, специалисты которого проанализировали отельные бронирования на первый месяц лета.
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