В Рязани провели выставку бездомных животных «Пойдём домой»

По итогам мероприятия, новый дом обрели 3 собаки и 8 кошек. «Друзья, выставка в Лесопарке состоялась! Несмотря на погоду, мероприятие прошло в тёплой атмосфере! Спасибо огромное всем гостям и участникам выставки!», - написали организаторы.