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Dogecoin оказался среди главных аутсайдеров крипторынка: с начала года DOGE потерял более 30%

Dogecoin оказался среди главных аутсайдеров крипторынка: с начала года мем-коин потерял более 30%, а его текущая цена примерно на 90% ниже исторического максимума в $0,74, установленного в мае 2021 года.

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