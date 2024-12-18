Радиостанция, известная как «УВБ-76» или «Жужжалка», которая обычно транслирует жужжащие помехи и изредка передает несвязные сообщения, в течение 13 декабря передала сразу 24 сообщения.
Радиостанция УВБ-76 молчала долгие годы, но в пятницу 13 декабря передала 24 странных сообщения
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Бредятина.
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21 час.
Владимир Соловьев
Вероятно, кто-то на эти волны пробивается, может быть все что угодно. Тут такое случается. Кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг. Сейчас все на нервах. Но можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи. Командир подлодки вообще вскрывает пакет с приказом после погружения.
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20 час.
Traveller
Эй, релейщики! Вспоминаем "кукушку"!
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19 час.
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