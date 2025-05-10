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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич провел худший матч плей-офф с точки зрения эффективности и потерь

За 43 минуты Йокич набрал 20 очков, 8 из 25 с игры, 0 из 10 из-за дуги, 16 подборов, 6 передач при 8 потерях, 2 перехвата и 2 блока.

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