Древнерусская демократия: как работало новгородское вече?

Западные страны привыкли считать Россию «недемократическим государством». Но на самом деле зачатки «власти народа» можно увидеть ещё в новгородской Руси, где действовало вече – собрание для принятия важных государственных решений.
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