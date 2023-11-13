Раньше срока в селе Новолуговое завершено строительство амбулатории по нацпроекту

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что с вводом в эксплуатацию нового медицинского учреждения в Новолуговом, первичная медпомощь будет оказываться в современном, оснащенном всем необходимым здании амбулатории.