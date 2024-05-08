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"Факел" попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Зенита"

"Факел" попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Зенита"

Воронежский "Факел" обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть один из эпизодов матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита".

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