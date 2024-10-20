Воскресенье, 20 октября. «Крым 24».В Крыму создадут госархив, посвященный событиям «Крымской весны». Для этого привлекут общественные организации, государственные учреждения и свидетелей событий 2014 года.
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