Аксёнов поздравил православных христиан с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы

Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице ВКонтакте поздравил православных христиан с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.
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