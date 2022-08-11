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«ПСЖ» хочет продать Керера. На защитника претендуют «Вест Хэм» и «Севилья»

«ПСЖ» намерен продать защитника Тило Керера. 25-летнего игрока сборной Германии хотят приобрести «Вест Хэм» и «Севилья».

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