Посольство РФ призвало США отказаться от конспирологии в теме "утечек" информации

Утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва, вызывают недоумение.
Утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва, вызывают недоумение.
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