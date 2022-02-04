Российская газета

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Посольство РФ призвало США отказаться от конспирологии в теме "утечек" информации

Посольство РФ призвало США отказаться от конспирологии в теме "утечек" информации

Утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва, вызывают недоумение.

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