«Я настолько сильно похудела, что на мне висели все купальники, выглядела нездорово». Гимнастка Солдатова о расстройстве пищевого поведения

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о расстройстве пищевого поведения, с которым столкнулась во время спортивной карьеры.

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