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Ignio.com Весы. Еженедельный автомобильный гороскоп за 28 октября - 3 ноября

Ignio.com Весы. Еженедельный автомобильный гороскоп за 28 октября - 3 ноября

Ваш автомобиль на этой неделе потребует к себе отношения нежного и внимательного. Рывки, крутые повороты, экстренные торможения, поездки на предельных скоростях и прочие резкие движения железному коню точно противопоказаны.

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