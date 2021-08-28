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Попробуете простейший рецепт крема от избавления нежелательных волос на теле

Попробуете простейший рецепт крема от избавления нежелательных волос на теле

Избавиться от нежелательных волос на теле без боли от восковой депиляции и усиления роста волос после применения бритвы? Легко! Чудесная альтернатива крему-депилятору, себестоимость которого — в разы меньше, а эффективность и безопасность — даже больше! Пробуйте этот проверенный тысячами женщин рецепт и будьте красивыми не только летом, но и круглый год, ведь ингредиенты самые простые, а процедура не требует никаких навыков! В ёмкость всыпьте 1 полную столовую ложку питьевой соды и влейте 2 столовых ложки лимонного сока.

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