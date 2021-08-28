Попробуете простейший рецепт крема от избавления нежелательных волос на теле

Избавиться от нежелательных волос на теле без боли от восковой депиляции и усиления роста волос после применения бритвы? Легко! Чудесная альтернатива крему-депилятору, себестоимость которого — в разы меньше, а эффективность и безопасность — даже больше! Пробуйте этот проверенный тысячами женщин рецепт и будьте красивыми не только летом, но и круглый год, ведь ингредиенты самые простые, а процедура не требует никаких навыков! В ёмкость всыпьте 1 полную столовую ложку питьевой соды и влейте 2 столовых ложки лимонного сока.