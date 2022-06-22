Бюджетный флагман Redmi K50 Ultra одобрили для выхода

Как стало известно, компания Xiaomi получила одобрение на выход нового смартфона с модельным номером 22081212C, под которым, как считается, скрывается флагманский смартфон Redmi K50 Ultra.
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