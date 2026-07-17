Участник СВО Александр Шелковой подал документы для участия в выборах в Госдуму

Ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 199.
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