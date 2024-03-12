Заболеваемость Covid-19 в России упала на 11%

Число новых больных Covid-19 в России снизилось на 11,6% за неделю. Специалисты отметили увеличение прироста новых случаев в 28 регионах, хотя неделю назад показатель рос в 53 субъектах, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.